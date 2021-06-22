Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen KOM ekipleri operasyonda 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen KOM ekipleri operasyonda 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada evin belirli yerlerine zulalanan 3 bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında yasal işlem başlatıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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