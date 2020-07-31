Gaziantep'te 3 bin 346 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 346 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler, ayrıca 417 iş yerinde yaptıkları denetimlerde olumsuzluğa rastlamadı. Kaynak: AA