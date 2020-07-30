Gaziantep'te 3 bin 292 kişiye daha ceza Gaziantep'te, 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Gaziantep'te, 3 bin 292 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı. Gaziantep'te kurallara uymayanlara ceza yazılmaya devam ediliyor. Korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe ve maske kuralına en az uyan il olarak öne çıkan kentte, 3 bin 292 kişiye daha ceza yazıldı. Ceza yazılan kişilere sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulandığı açıklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA