Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

09.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:45
Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepenek ve Sanayi mahallelerinde bir işyeri ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kütahya'da 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kütahya'da 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Manavgat'ta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Manavgat'ta gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ali Babacan Ziya Selçuk Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Pınar Deniz Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Mehmet Topal Mbaye Diagne Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 11:48:45. #1.14#
title