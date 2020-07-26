Gaziantep'te, 3 bin 22 kişiye 'maske ve sosyal mesafe' cezası GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 22 kişiye idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 bin 22 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımına aykırı hareket edenlere yönelik denetim yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği belirlenen 3 bin 22 kişiye idari para cezası uygulandı. Tedbirler kapsamında 422 iş yeri de denetlenirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA