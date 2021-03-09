Gaziantep'te 3 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

09.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:22
Gaziantep'te 3 bin 170 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şahinbey ilçesinde, 3 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şahinbey ilçesinde, 3 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın önlenmesi için çalışma başlattı.

İlçedeki bir ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, 3 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ise kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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