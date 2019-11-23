Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.

23.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:43
Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı

'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.


Şahinbey ve İlçe tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 26.86 gram Metamfetamin maddesi, 16.39 gram Esrar maddesi, 1.36 gram bonzai maddesi, 16 Adet Captagon hap, 740 paket kaçak sigara, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 5 Adet Ruhsatsız Tüfek, 34 Adet fişek, 3 Adet bıçak, 2 Adet çalıntı araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç ve çok sayıda çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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