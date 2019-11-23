Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.
Gaziantep'te uyuşturucudan 19, hırsızlıktan 12, kabahatler kanunundan 44 şahıs toplamda 62 aranan şahıs yakalandı.
Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 26.86 gram Metamfetamin maddesi, 16.39 gram Esrar maddesi, 1.36 gram bonzai maddesi, 16 Adet Captagon hap, 740 paket kaçak sigara, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 5 Adet Ruhsatsız Tüfek, 34 Adet fişek, 3 Adet bıçak, 2 Adet çalıntı araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç ve çok sayıda çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP