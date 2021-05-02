Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi

Gaziantep'te 3 ayrı baskında yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te polis ekipleri 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazırlanan yüzlerce litre kaçak içki ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir ev ve 2 depoya baskın düzenledi. ekipler, yapığı operasyonda, 360 litre etil alkol, 141 şişe kaçak içki, 5 litre dökme viski, 2 bin 220 adet kapak, 4 bin adet etiket, 150 adet boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak, gözaltına alınan bir kişi hakkında ise 5 bin 607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında ise işlem yapıldı - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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