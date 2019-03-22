Gaziantep'te 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 13.04'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının, yerin 7,21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisine rastlanmadığını bildirdi.

Kaynak: AA