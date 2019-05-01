Gaziantep'te 3,5 Milyon Liralık Taklit Ürün Ele Geçirilidi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 569 bin 200 lira olan, tanınmış markalara ait sahte logolu taklit ürün ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 9 işyeri ve 2 depoda, ünlü firmalara ait logoları kullanarak taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda, taklit olduğu değerlendirilen ünlü firmalara ait marka tescilli ve logolara sahip, 11 bin 369 telefon yedek parçası, 140 çift ve 405 tek ayakkabı üst sayası, 1 rot başı, çeşitli kilolarda dolu ve boş olarak 816 çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı poşet ile kutusu, 1 poşet ağzı yapıştırma makinesi ele geçirildi. Polisin el koyduğu malzemelerin piyasa değerinin tahmini olarak 3 milyon 569 bin 200 lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Gaziantep

Kaynak: DHA