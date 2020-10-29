Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:19
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Bayramı 97'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Bayramı 97'nci yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Valiliği'nce Fıstık Parkta düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Davul Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ile öğrenciler katıldı. Törende lise öğrencileri günün anlamına ilişkin şiirler okurken, öğretmenlerden oluşan koro müzik dinletisi gerçekleştirdi. Öğretmenler dinletinin ardından Azerbaycan ve Türk bayrağı açarak, birlik mesajı verdi. 

Törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhuriyetin kurulduğu yıldan günümüze kadar Türkiye'nin ekonomik olarak büyüdüğüne dikkat çekti. Vali Gül, Türkiye'nin yükselen güçlü ülkeler arasında yer aldığını anlatarak, "Aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Bugün geldiğimiz noktada her alanda daha gelişmiş üreten bir Türkiye'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle çocuklar ve gençlerimiz cumhuriyetini be milli egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak sahip olduğu değerlere başlığı devam ettirecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyetinin büyüyen ekonomisi sağlık eğitim bilim ve kültür alanındaki atılımları ve sağlam demokrasisi ile dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasında yerini almış önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyetimiz üzerinde 1000 yılda geçse güçlü bir ülke olarak bizi vatanımız ile sınamaya kalkanlara cevabımız hep aynı olacaktır. Mücadele şekli değişebilir ama yürek yürektir, yol aynı yoldur" diye konuştu.

Programın sonunda Vali Gül tebrikleri kabul etti.


Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Osman Durmuş Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Fransa Antalya Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 29 Ekim coşkuyla kutlandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 13:19:45. #1.15#
title