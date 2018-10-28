Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu...Kutlamalara İstanbul'un yeni valisi de katıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören ile başladı. Törene İstanbul'a atanan Gaziantep eski Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönemi nedeniyle düzenlenen törene, Gaziantep eski Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, İl Temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ ve Tuğgeneral Şefik Atak meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program sonunda ise, Vali Yerlikaya öğrenciler ve bazı dernekler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.