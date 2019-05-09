Gaziantep'te 29 Bin 107 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Gaziantep'te 29 Bin 107 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te polisin kaçak akaryakıt satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 bin 107 litre kaça ele geçilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 29 Bin 107 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te polisin kaçak akaryakıt satanlara yönelik düzenlediği operasyonda 29 bin 107 litre kaça ele geçilirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde belirlenen 2 akaryakıt tankerini durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede tankerlerde belgeleri olmayan 29 bin 107 litre kaçar akaryakıt olduğunu belirlerdi.

Akaryakıta el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep

Kaynak: DHA
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