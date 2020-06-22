Gaziantep'te, 281 kişiye 'sosyal mesafe' cezası GAZİANTEP'te, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 281 kişiye, toplam 885 bin 150 TL ceza kesildi.

GAZİANTEP'te, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 281 kişiye, toplam 885 bin 150 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde sosyal mesafe denetimi yaptı. Sıcak hava ve hafta sonu olması nedeniyle parklar ile meydanları dolduran vatandaşlardan, sosyal mesafeye uymayanlara ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, dünkü denetimlerde sosyal mesafeye uymayan 281 kişiye, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildiği bildirildi

Kaynak: DHA