Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası
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Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası

15.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07
Gaziantep'te, 272 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 272 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 272 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün kent genelinde yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 204 kişi ile maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 68 kişiye idari para cezası verildi. Polis ekiplerinin denetimlerinde maske takma ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 682 kişi ise ikaz edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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