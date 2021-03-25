Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası

25.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:02
Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 266 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 46 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 437 kişi ise uyarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 09:03:41. #1.16#
title