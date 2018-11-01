Gaziantep'te 26 Suçtan Aranan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te 26 suçtan aranan hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentteki kapkaç ve gasp olaylarının faili olduğu öne sürülen O.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlının Değirmiçem Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan O.P'nin üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gasp, hırsızlık, mala zarar verme ve tehdit gibi 26 suçtan arandığı belirlenen O.P'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.