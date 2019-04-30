Gaziantep'te 26 Kaçak Göçmen Yakalandı, 5 Organizatör Tutuklandı
GAZİANTEP'te, polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı.
GAZİANTEP'te, polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişileri kente getirdiği belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ise tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında durumundan şüphelendiği 4 ve aynı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir minibüste arama yaptı. Arama yapılan minibüslerde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 26 göçmen ile bu göçmenleri kente getiren 7 kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Gaziantep