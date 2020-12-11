Gaziantep'te 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Gaziantep'te 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

11.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:24
Gaziantep'te 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te bir tırda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana-Gaziantep yolu serbest bölge kavşağında şüphelendikleri tırı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 26 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt buldu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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