Gaziantep'te 256 kişiye "sosyal mesafe" cezası
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Gaziantep'te 256 kişiye "sosyal mesafe" cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 256 kişiye ceza uygulandı.

Gaziantep'te 256 kişiye
06.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:27

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 256 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde normalleşmeyle ilgili denetimlere devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 18 yaş altı 13 kişi ile 256 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza uygulandı.

Öte yandan denetlenen 385 iş yerinden beşine de işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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