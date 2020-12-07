Gaziantep'te 25 şahsa sosyal mesafe ve maske cezası
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Gaziantep'te 25 şahsa sosyal mesafe ve maske cezası

07.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:52
Gaziantep'te 25 şahsa sosyal mesafe ve maske cezası

Gaziantep'te yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 25 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 25 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Pazar günü polis yaptığı denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 25 kişiye idari yaptırım uyguladı. Denetimlerde, 1 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altındaki 9 şahıs ile 661 şahsa ise sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Ekipler 264 iş yerini de denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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