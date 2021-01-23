Gaziantep'te 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

23.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:15
Gaziantep'te 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mevlana Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenleyen ekipler, 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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