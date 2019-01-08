Gaziantep'te 25 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin 25 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 3 kilo 320 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar ve 71 gram bonzai ile 195 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kentte uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ile adreslerini tespit etti. Ardından da Vatan, Hacıbaba, Hoşgör, Kozluca, 29 Ekim, Onur ve Şahintepe Mahalleleri'ndeki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 320 gram metamfetamin, 3 kilogram esrar, 71 gram bonzai, 10 gram eroin, 195 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 235 TL, 2 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA