Gaziantep'te 242 besiciye süt sağım makinesi dağıtıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 242 besiciye, süt sağım makinesi dağıtıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 242 besiciye, süt sağım makinesi dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde, ilçedeki büyükbaş ve küçükbaş besicilerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda temin edilen 242 süt sağım makinesinin dağıtımı için Burç Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, törende, çiftçi ve besicilere yaptıkları yatırımların kendilerini mutlu ettiğini, destek ve yardımlarla üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Tahmazoğlu, çiftçilere birçok alanda önemli destek sağladıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çiftçilerimizin tamamını kapsayan projelere destek vereceğiz. Şimdi ise canlı hayvan verdiğimiz ailelerimize sağım makinesi vereceğiz. Burada en çok hanım ablalarımız fayda sağlayacak. Hanım ablalarımız bizim için çok değerli. Hanımların fazladan işleri var. Ev işlerine, çocuklara bakıyor. Bunun dışında ayrıca tarlaya gidiyor ve hayvanlara bakıyorlar. Bu kadar işin arasında onların hayatını kolaylaştıracak çalışma yapmamız lazımdı, bizde süt makinesi dağıtıyoruz. Hanım ablalarımız hem daha hijyenik sağım yapılacak hem de daha az yorulacak."

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz de bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik yenilikçi projeler uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynakları etkin, verimli kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Açıkgöz, "Gaziantep'te 2014-2020 arasında 77 projeye yaklaşık 37 milyon lira para aktardık. Bugünkü proje ise önemli ve 242 süt sağım makinesi dağıtılacak. Proje asıl bu işle uğraşan büyükbaş, küçükbaş yetiştiriciliği yapan ve özelikle zor durumda olan ailelerimizin çalışma şartlarını kolaylaştıracak. Bunun yanı sıra hijyenik sağım gerçekleştirilecek ve verim ile kaliteyi de artırmış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından süt sağım makineleri besicilere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir