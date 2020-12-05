Gaziantep'te 24 saatte bin 84 kişiye ceza

Gaziantep'te trafik polisleri bir günde yaptığı denetimlerde 3 bin 528 aracı kontrol ederken, uygulamalarda bin 84 araç araç sürücüsü ve yolcuya çeşitli çebeplerden ceza kesildi.

Gaziantep'te trafik polisleri bir günde yaptığı denetimlerde 3 bin 528 aracı kontrol ederken, uygulamalarda bin 84 araç araç sürücüsü ve yolcuya çeşitli çebeplerden ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde durdurulan 3 bin 528 aracın kontrol edildi. Uygulamalarda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 47 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 548 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 178 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 24 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 50 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücüye birden fazla şerit değiştirmekten, 20 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan,212 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, olmak üzere toplamda bin 84 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.

55 araç trafikten men edilen denetimlerde, 4 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı