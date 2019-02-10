Gaziantep'te 24 Adrese Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu
Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde gözaltına alınan 12 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
Olay Gaziantep'in 4 farklı mahallesinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aytıntepe mahallelerinde bulunan 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kilogram metamfetamin (ateş-buz),100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 3 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen bin 660 TL para, 2 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP