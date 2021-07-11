Gaziantep'te 23 yüzme sporcusu yedikleri yemekten zehirlendi
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Gaziantep'te 23 yüzme sporcusu yedikleri yemekten zehirlendi

Gaziantep'te 23 yüzme sporcusu yedikleri yemekten zehirlendi
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor

Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası için Gaziantep'e gelen 23 sporcu, kaldıkları otelde yedikleri yemekten dolayı zehirlendi.

Türkiye Küçükler Yüzme Şampiyonası için Gaziantep'e gelen 23 sporcu, kaldıkları otelde yedikleri yemekten dolayı zehirlendi. Hastaneye kaldırılan küçük sporcular, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep'te düzenlenen 13-14 yaş Türkiye Küçükler Şampiyonası için farklı illerden kente gelen yüzücüler, dün akşam konakladıkları otelde yemeklerini yedikten sonra dinlenmek üzere odalarına gitti. Sabaha karşı mide bulantısı ve ishal şikayetleri görülen sporcular; durumu antrenörlerine bildirdi. Otel yakınındaki özel bir hastaneye götürülen sporcular, acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 23 sporcu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sporcularun yediği yemekten numune alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te 23 yüzme sporcusu yedikleri yemekten zehirlendi
Gaziantep'te 23 yüzme sporcusu yedikleri yemekten zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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