Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
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Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması

İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR - Haberler | Güncel

Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması Gaziantep'te TBMM'nin kuruluşunun 101.yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen programla kutlandı.

Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması

GAZİANTEP - Gaziantep'te TBMM'nin kuruluşunun 101.yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, düzenlenen programla kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören bir dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'yla son buldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen program, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından tören 1 dakikalık saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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