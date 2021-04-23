Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Gaziantep'te düzenlenen programla kutlandı.
TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Gaziantep'te düzenlenen programla kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törende, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı