Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
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Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması

Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Gaziantep'te düzenlenen programla kutlandı.

TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Gaziantep'te düzenlenen programla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törende, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması
Gaziantep'te 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB'den '23 Nisan'a özel video
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