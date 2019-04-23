Gaziantep'te, 23 Nisan Coşkusu

GAZİANTEP'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Buradaki törenin ardından Festival Park'ta devam eden etkinliklerde çocuklar düzenlenen programla eğlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, askerler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. - Gaziantep

Kaynak: DHA