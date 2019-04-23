Gaziantep'te 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar Demokrasi meydanındaki anıta İl Milli eğitim müdürü Cengiz Mete'nin çelenk bırakmasıyla başladı. 23 Nisan etkinliği Masal parkta yapılan törenle devam etti. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "TBMM'nin açılışı ile vatan topraklarının her köşesinde süren milli direniş daha da güçlenmiş meclisimizin aldığı kritik ve önemli kararlar sonrasında milletçe bütün zorluk ve imkansızlıklara rağmen yürüttüğümüz kurtuluş savaşı hafızalardan silinmeyecek bir başarı ile nihayete erdirilmiştir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıldönümünü kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program çocukların şiir ve koro gösterileriyle devam etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA