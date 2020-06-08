Gaziantep'te 226 kişiye sosyal mesafeye uymama cezası Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 226 kişiye ceza uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymayan 226 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde normalleşmeyle ilgili denetimlere devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 226 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan denetlenen 335 iş yerinden 3'üne de işlem yapıldı.

Kaynak: AA