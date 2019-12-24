Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi
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Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 kilogram esrar ele geçirildi.

24.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:50
Gaziantep'te 225 kilogram esrar ele geçirildi

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 225 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente bir tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracın yerini tespit edip takibe başlayan ekipler, Küsget Sanayi Sitesi'nde durdurdukları tırda dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada 225 kilogram esrar buldu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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