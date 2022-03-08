Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

Gaziantep'te bir kişinin üzerinde tarihi değeri olan 22 sikke ele geçirildi.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin üzerinde tarihi değeri olan 22 sikke ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği H.P'nin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, zanlının üzerinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 22 sikke buldu.

H.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Haberler

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