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Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmenleri para karşılığı taşıdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 22 düzensiz göçmen ile düzensiz göçmenleri para karşılığı taşıdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 düzensiz göçmen ile para karşılığı göçmen taşıdığı tespit edilen 5 organizatör yakalandı.

Ekiplerce, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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