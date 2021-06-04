Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te, bir iş yerine yapılan operasyonda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te, bir iş yerine yapılan operasyonda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İlker Kaleli Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:01:01. #1.14#

title