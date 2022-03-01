Gaziantep'te 21 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yurtdışından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bir depoya operasyon yapıldı.

Ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilirken, A.D. ile M.T.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa