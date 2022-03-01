Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince depoya yapılan baskında ülkeye yasa dışı yollarla giren 21 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince depoya yapılan baskında ülkeye yasa dışı yollarla giren 21 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak göçmenlerin depoda saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, depoya düzenledikleri operasyonda 21 kaçak göçmeni yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen A.D. ile M.T.K. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli ise sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.


Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı

Gaziantep'te 21 kaçak göçmen, depoda yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Göçmen, Polis, Güncel, Haberler

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