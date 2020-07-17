Gaziantep'te 21 ev karantinaya alındı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
17.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:42
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 21 evde yaşayan 76 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan, 13 hanede yaşayan 49 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.
Kaynak: AA