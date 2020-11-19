Gaziantep'te 21. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu
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Gaziantep'te 21. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu

19.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:05
Gaziantep'te 21. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu

Gaziantep'te "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında 21. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu.

Gaziantep'te "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında 21. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturuldu.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla az sayıda görevliyle dikimi geçekleştirilen zeytin, badem ve çam fidanlarına can suyunu Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.

Şehitkamil Belediyesi'nin 11 yıl önce hayata geçirdiği "Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil" projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Dülük Tabiat Parkı yakınındaki toplam 21 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan 21. Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim programı, pandemi tedbirleri doğrultusunda az sayıda katılımla yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yer düzenlemesinin yapıldığı alan üzerine 2 bin 680 fidan dikildi.

Şehitkamil Belediyesi, proje kapsamında bugüne kadar kurduğu 21 etap ormanda toplam 2 milyon 62 bin 72 metrekare alan üzerinde 193 bin 154 fidanı toprakla buluşturdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dikimi pandemi dolayısıyla geniş katılımla gerçekleştiremediklerini belirterek, "Ama biz, geleneğimizi devam ettirdik. Tüm protokol üyelerimiz, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz adına fidan diktik." ifadelerini kullandı.

Fidan dikim törenine, Şehitkamil Belediye başkan yardımcıları ile az sayıda belediye personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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