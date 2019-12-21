Gaziantep'te 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi

21.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:04

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 204 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalandı.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri, Beydilli Mahallesinde durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde 204 şişe kaçak alkol ele geçirdi. Araç içerisindeki şahısların iş yerlerinde yapılan aramalarda ise şişelenmeye hazır halde toplam 33 litre kaçak alkol daha bulundu.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA