Gaziantep'te "2023 Eğitim Vizyonu" Ele Alındı

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" konulu konferansta okul müdürlerine Gaziantep'in 2023 yılına kadar eğitim alanında neler yapması gerektiği anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde (ŞKM) düzenlenen konferansta konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Sivas Valiliği dönemindeki bir uygulamayı Gaziantep'te de hayatı geçireceklerini söyledi.

Bu uygulamayla okullarda okul meclisleri oluşturacaklarını belirten Gül, bu meclisin yarısının öğrencilerden yarısınınsa öğretmen ve velilerden oluşacağını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bilginin güç, gücünse insanı lider yapacağını belirtti.

Gaziantep'in içeriden ve dışarıdan göç aldığını, bu göçü iyi yönetmeleri durumunda güce dönüşeceğini, eğer göçü iyi yönetememeleri durumunda ise beşeri sermayenin riskleri yüksek olan bir şehire dönüşebileceğini ifade etti. Gaziantep'in genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bunu iyi değerlendirmek istediklerini aktaran Şahin, eğitimin sadece matematik ile fizikten oluşmadığını ifade etti.

Şahin, öğrencilere düzenledikleri yaz okulu kursları ve diğer bazı eğitim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir de eğitimde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Katıldığı birçok konferans ve toplantılarda öğrencilerin daha bilimsel ve özgür fikirler üreten bireyler olması yönünde tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Özdemir, müdürlerin okullarda Gaziantep'i temsil eden figürleri yapması gerektiğini belirtti. Öğrencileri de bu yönde yönlendirmelerini ve yenilikçi bir nesil yetiştirmelerini isteyen Özdemir, eşit fikir yerine adil fikir üretilmesini desteklediğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de kentteki eğitim çalışmalarını anlattı.