Gaziantep'te 2018 Yılı İçerisinde 9 Bin 244 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 2018 yılı içerisinde 9 bin 244 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Mezarlıklar müdürlüğünden 2018 cenaze istatistiği

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 2018 yılında yapılan cenaze ve defin işlemleri ile ilgili bilgiler verdi. 2018 yılı içerisinde Gaziantep'te toplamda 9 bin 244 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu, 2018 yılında yapılan cenaze ve defin işlemleri ile ilgili bilgiler verdi. Zehiroğlu, 2018 yılı içerisinde toplamda 9 bin 244 kişinin defin işleminin gerçekleştiğini söyledi. Merkezi ilçeler dışında defin işleminin Nizip'te olduğunu ifade eden Zehiroğlu, Nizip'te 2018 yılı içerisinde 645 kişinin defnedildiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Ökkeş Zehiroğlu 2018 yılı istatistik bilgilerini paylaşarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanlığı mezarlıklar müdürlüğü olarak Belediye Başkanımız Fatma Şahin öncülüğünde yapmış olduğumuz hizmetlerde 2018 yılı içerisinde 9 bin 244 vatandaşımıza defin ve nakil işlemlerinde yardımcı olduk. Bunların 2 bin 800'ü erkek, 2 bin 50'si kadın bin 400 tane çocuk ve şehir dışına gönderdiğimiz bin 23 cenaze bulunmaktadır. Uçak ile İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderdiğimiz cenaze sayısı ise 23 kişidir. Bunların kefenlenmesi defini hepsi ücretsiz olarak yapılmaktadır" dedi.

En çok cenaze işlemi Nizip'te

Zehiroğlu, en çok cenaze işleminin merkezi ilçeler dışında Nizip'te olduğunu ifade ederek, "En çok cenaze olan ilçemiz Nizip'tir. 2018 yılında Toplamda Nizip'te 645 kişi vefat etmiştir. Diğer ilçelerde de Oğuzeli'nde 129 kişi, Araban'da 103, Nurdağı'nda 177, İslahiye'de 404 kişi vefat etmiştir" diye konuştu.

Kaynak: İHA