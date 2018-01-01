Gaziantep'te 2018'in İlk Bebeği Hamza Oldu

Gaziantep'te 2018'in ilk bebeği 00.01'de dünyaya geldi. Talip ve Yüksel Bostancı çiftinin ilk çocuğu olan bebeğe Hamza ismi verildi.



2018'in ilk bebeği Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya geldi. Erkek bebeğe Hamza ismi verildi. Yüksel ve Talip Bostancı çiftinin ilk bebekleri saat 00.01'de normal doğum ile dünyaya geldi. Hamza bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler verdi.



Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen anne Yüksel ve baba Talip, Hamza Bostancı'nın kentte yeni yılın ilk bebeği olmasından dolayı ayrı bir sevinç yaşadıklarını bebeklerinin sağlıklı olarak dünyaya geldiğini ve çok mutlu olduklarını belirtti.



Mehmet Tahmazoğlu ise, 2018 yılını sancılı bir doğuma benzettiğini kaydederek, yeni yılın iyilikler getirmesini diledi. - GAZİANTEP