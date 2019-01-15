Gaziantep'te 2018'de 45 Bin Kişi Ekoloji Eğitimi Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölyelerde yapılan çalışmalar her kesimden beğeni görüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Ekolojik Kent Tasarım Müdürlüğü altında faaliyet gösteren binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre duyarlılığı konusunda her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda geçen yıl 45 farklı atölye çalışması ve bilim şenlikleriyle toplamda 45 bin kişiye eğitim verildi.

"Unutulmuş Ormandaki Ağaç" adındaki çocuk tiyatrosunu ise 11 bin çocuk izledi.

Hem eğitim öğretim dönemi içinde, hem de sömestr ve yaz tatilinde aktif çalışan binada, "Sömestr Atölyeleri" kayıtları da başladı.

Kaynak: AA