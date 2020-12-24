Gaziantep'te 200 yıllık palamut ağacı asırlara meydan okuyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 200 yıllık olduğu değerlendirilen Palamut ağacı, yıllara meydan okuyor.

İlçeye bağlı Duraklı Mahallesi'nde bulunan ve fıstık ağaçları arasında tek kalan palamut ağacı içinde oluşan oyukla dikkat çekiyor.

Çok sayıda düğün ve taziyelerin altında yapıldığı ifade edilen ağaç, şimdi ise bahçedeki yerinde geçmişteki izleri bugüne yansıtıyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut ağacının yaklaşık 200 yıllık olduğunu söyledi.

Fıstık ağaçları arasında tek kalan ağacın altında bir zamanlar düğünlerin yapılığını, taziyelerin kabul edildiğini ifade eden Yılmaz, "Geçmiş dönemden bugüne kadar uzanan bu yolculukta o günün yaşayan insanları bu ağaca köçek ağacı ismini vermişler. Bunun için de ağacın bulunduğu alana köçek ağacı mevkisi denir. Bu ağacın bir yarısı da yıldırım düşmesi sonucu yandı. Şu an ağaçta oluşan oyuk ise yıldırımdan kaynaklanıyor. Bizim bu ağacımız asırlık bir ağaç. Bunun için mahallemize gelen ve bu ağacı gören yabancı misafirlerimiz hayran kalıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu