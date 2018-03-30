Gaziantep'te 20 mahalleye 'Gençlik kütüphanesi'

GAZİANTEP merkez Şehitkamil İlçe Belediyesi tarafından 20 mahallede yapılan Gençlik kütüphaneleri toplu törenle açıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçede eğitim gören gençlerin yararlanması için 20 mahalleye yapılan Gençlik kütüphaneleri için toplu açılış töreni düzenlendi. Beykent Mahallesindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Eğitime katkı vermek adına göreve geldiğimiz günden itibaren okul öncesinden başlayıp, dışarıdan üniversite eğitim alan arkadaşlarımıza kadar her kademede eğitime desteği devam ettiriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz bu gençlik kütüphanesi, geçtiğimiz dönemlerde devam ettirilen etüt merkezlerinin devamı şeklinde yapıldı. Dershanelerin kapatılmasıyla beraber bunlara yeni bir işlev kazandırmak gerekti, okul müdürleriyle beraber yaptığımız istişareler sonucunda bu şekildeki alanların, çocukların kendi başına ders çalışma alanları, bilgisayarla araştırma yapma alanları ve mini kütüphane olarak tesis edilmesi noktasında talep geldi. Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan bir protokol çerçevesinde şu anda 20 noktada bu değişimi sağlayarak hizmet veriyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanede yaklaşık 500 öğrencimiz üye olarak faaliyetlerini devam ettiriyor. Günde yaklaşık 120 öğrencimiz kütüphanemizden faydalanıyor. Şu anda 5 bine yakın kitabımız var. Bunun dışında 19 tane filtreli bilgisayar ve başında hocalarımızla birlikte, hem çocuklarımızın projelerini yapmaları hem de gerekirse bunların çıktısını almak adına printer hizmetini de beraber veriyoruz. Tabi sürekli ders çalışma ile sıkıntıları olmasın diye, dinlenebilecekleri alanlar, satranç, masa tenisi gibi fonksiyonları da ekledik. Amacımız bundan sonraki nesillerimizin, yavrularımızın daha nitelikli birey olmaları için, onların eğitilmesi adına bizler ne katkı koyabiliyorsak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Vali Yerlikaya da ilçede eğitime yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından okunan duayla kütüphanenin açılışı yapıldı.