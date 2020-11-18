Gaziantep'te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

18.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:23
Gaziantep'te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te ihbar üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te ihbar üzerine durdurulan bir araçta yapılan arama sonucu 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı konusunda ihbar alan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurdağı ilçesinde durdurdukları araç içerisinde 20 kilogram kubar maddesi ve bir miktar kokain ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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