Şap Hastalığı Bulaştı, 20 Günde Onlarca Hayvan Telef Oldu
Gaziantep'te 4 köyde son bir ayda onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvan ölümlerinin şap hastalığından kaynaklandığını söyleyen köylüler, yetkililerden yardım istedi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bedir, Övündük, Atabek, Karasakar kırsal mahallerinde son bir ayda onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Art arda gelen hayvan ölümlerinin önüne geçemeyen mahalleliler, hayvan birlikleri ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Hayvanları kurtarabilmek için veterinerlere de müracaat ettiklerini anlatan mahalle sakinleri, hayvanların şap salgınına yakalandığı cevabını aldıklarını ifade ettiler. Yazılan ilaçları alıp uygulamalarına rağmen hastalığın önüne geçemediklerini anlatan köylüler, her gün onlarca hayvanın telef olmaya devam ettiğini dile getirdiler.
''ŞAP HASTALIĞI BULAŞTIKTAN SONRA ÇARE YOK''
Övündük Mahalle Muhtarı Mehmet İncehöndük, ölümlerin şap hastalığından kaynaklandığını ifade ederek, hastalığın Muş'tan getirilen küçükbaşlardan bulaştığını ileri sürdü. İncehöndük, "Köyde yaklaşık bir aydır bu hastalık var. Komşularımızın kuzuları, oğlakları ve inekleri, doğan buzağıları, hepsi ölüyor. Benim şansıma günde 2-3 oğlak ölüyor. İki tane buzağım öldü. Bilgi verdiğimizde yetkililer, 'bulaştıktan sonra şap hastalığına bir çare yok' dediler. Veterinerler ilaçlar verdi, o ilaçları kullandık ama bir faydasını görmedik" dedi.
''BİR AYDA 30-40 OĞLAK, KUZU ÖLDÜ''
Hayvanları telef olan Sevinç Teker, "Bir aydan beri böyle 30, 40 tane oğlak, kuzu öldü. 20, 25 tane keçiye bulaştı. 5,6 tane keçi, koyun öldü. Büyükbaşlarda belirti varda, onlardan ölen olmadı hala" şeklinde konuştu.
MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ
Mahalleli salgını durduramadıklarını vurgulayarak, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.
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Bilip bilmeden konuşuyorsunuz suriyeden hayvan mı kaldı östelik bunlar yeni dogmuş oglakCevap Yaz Yayından Kaldır
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çiftlik bank varken ne besiciliği yapıoynuz siz ?Cevap Yaz Yayından KaldırYAZEL: AKIL YAŞTA DEĞİL BAŞTADIRYayından Kaldır
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bunlar hep suriyeden gelen hayvanların yüzünden ilaçlanıp aşılanmadan ülkeye sokuldularCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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hayvancılık her kesin yapacağı bir vaka olmadığını anlamayan bazı besicilerin tek aklına gelen para hırsı olduğundan hayvan bakıcılığını önüne çıkıyor ve ne yazıkki böyle durumlar ortaya çıkıyor. bir hayvanda alsan bin hayvanda alsan aynıdır aldığınız hayvanı ahırdaki hayvanlarla veya köye getirmeden aldığınız her hayvanı veteriner den kontrolden geçirmeden ne köye getirin nede hayvanlarınızla bir araya getirin. sonrada ağlamaya gerek yok bilmediğiniz işi yapmayın bence siz bilirsiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır