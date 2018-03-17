Şap Hastalığı Bulaştı, 20 Günde Onlarca Hayvan Telef Oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Bedir, Övündük, Atabek, Karasakar kırsal mahallerinde son bir ayda onlarca küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu. Art arda gelen hayvan ölümlerinin önüne geçemeyen mahalleliler, hayvan birlikleri ve Tarım Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Hayvanları kurtarabilmek için veterinerlere de müracaat ettiklerini anlatan mahalle sakinleri, hayvanların şap salgınına yakalandığı cevabını aldıklarını ifade ettiler. Yazılan ilaçları alıp uygulamalarına rağmen hastalığın önüne geçemediklerini anlatan köylüler, her gün onlarca hayvanın telef olmaya devam ettiğini dile getirdiler.

''ŞAP HASTALIĞI BULAŞTIKTAN SONRA ÇARE YOK''

Övündük Mahalle Muhtarı Mehmet İncehöndük, ölümlerin şap hastalığından kaynaklandığını ifade ederek, hastalığın Muş'tan getirilen küçükbaşlardan bulaştığını ileri sürdü. İncehöndük, "Köyde yaklaşık bir aydır bu hastalık var. Komşularımızın kuzuları, oğlakları ve inekleri, doğan buzağıları, hepsi ölüyor. Benim şansıma günde 2-3 oğlak ölüyor. İki tane buzağım öldü. Bilgi verdiğimizde yetkililer, 'bulaştıktan sonra şap hastalığına bir çare yok' dediler. Veterinerler ilaçlar verdi, o ilaçları kullandık ama bir faydasını görmedik" dedi.

''BİR AYDA 30-40 OĞLAK, KUZU ÖLDÜ''

Hayvanları telef olan Sevinç Teker, "Bir aydan beri böyle 30, 40 tane oğlak, kuzu öldü. 20, 25 tane keçiye bulaştı. 5,6 tane keçi, koyun öldü. Büyükbaşlarda belirti varda, onlardan ölen olmadı hala" şeklinde konuştu.

MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ

Mahalleli salgını durduramadıklarını vurgulayarak, yetkililerden yardım çağrısında bulundu.