Gaziantep'te, 20 FETÖ şüphelisi adliyede

21.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:53

GAZİANTEP merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20'sinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik 2009 yılındaki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında usulsüzlük ve kopya çekilmesi soruşturması kapsamında 11 ilde operasyon başlatıldı. Gaziantep merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA